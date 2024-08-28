СМИ: Павла Дурова освободили из-под стражи
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи, сообщает BFMTV. По данным СМИ, судья прекратил содержание Дурова под стражей с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения.
Вместе с тем Telegram-канал Mash уточняет, что сообщения об освобождении Дурова из-под стражи оказались неточным переводом статьи на сайте французской BFMTV. На самом деле, речь пока идёт только о временном содержании для того, чтобы допросить или предъявить обвинения.
Сейчас заседание идёт и окончательного решения по делу Дурова судья ещё не принял.
Ранее французский юрист, член Парижской коллегии адвокатов Филипп де Вёль заявил, что Дуров находится в статусе подозреваемого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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