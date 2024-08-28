СМИ: Павла Дурова доставили в суд

Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд. Об этом со ссылкой на источник сообщает Agence France-Presse.

Илон Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова

Отмечается, что срок предварительного задержания бизнесмена истёк. Теперь ему должны либо предъявить обвинения, либо отпустить на свободу.

Прокуратура Парижа, в свою очередь, объявила, что официальное заявление по ситуации с Дуровым будет обнародовано 28 августа.

Ранее французский юрист, член Парижской коллегии адвокатов Филипп де Вёль заявил, что Дуров находится в статусе подозреваемого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:СудЗадержаниеTelegramФранцияПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры