СМИ: Патриарх Кирилл обратился к медикам после выступления в завершении крестного хода

По данным издания, обращаясь к прихожанам, патриарх рассказал о соблазнах, предостерег от западного влияния и порекомендовал жить с отдачей, делая мир лучше.

После крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского патриарха под руки проводили до машины скорой помощи. Источник СМИ сообщил, что причиной плохого самочувствия стала жара. Получив помощь на месте, патриарх уехал на своем автомобиле.

В РПЦ позже опровергли информацию о том, что патриарху Кириллу стало плохо и его якобы увезли на скорой. На данный момент с ним все в порядке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении патриарха.

