РЖД планирует разработать поезд с прозрачными вагонами

РЖД планирует разработать панорамный туристический поезд. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».

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«В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть», — указал руководитель РЖД.

Как отметил Белозеров, новинку создадут в декабре 2025 года.

Ранее РЖД сообщила, что сделает обязательным оформление билета для всех животных, перевозимых в поездах, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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