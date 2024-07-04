РЖД планирует разработать поезд с прозрачными вагонами
4 июля 202411:08
РЖД планирует разработать панорамный туристический поезд. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».
«В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть», — указал руководитель РЖД.
Как отметил Белозеров, новинку создадут в декабре 2025 года.
Ранее РЖД сообщила, что сделает обязательным оформление билета для всех животных, перевозимых в поездах, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru