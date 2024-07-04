РЖД планирует разработать поезд с прозрачными вагонами

«В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть», — указал руководитель РЖД.

Как отметил Белозеров, новинку создадут в декабре 2025 года.

Ранее РЖД сообщила, что сделает обязательным оформление билета для всех животных, перевозимых в поездах, пишет RT.

