РЖД с 8 июня запустит «Ласточки» между Сочи и Гагрой

РЖД запустит скоростные поезда «Ласточка» между Сочи и Гагрой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Между Сочи и Гагрой протестировали первую «Ласточку»

«В связи с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении ... холдинг "РЖД" запускает новый международный поезд "Ласточка" Сочи – Гагра», — отмечается в сообщении.

Составы начнут курсировать с 8 июня. На маршрут выйдут пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт» с розетками для подзарядки гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, светодиодным освещением.

«Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш», — указали в РЖД.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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