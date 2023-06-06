РЖД с 8 июня запустит «Ласточки» между Сочи и Гагрой
РЖД запустит скоростные поезда «Ласточка» между Сочи и Гагрой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В связи с высоким спросом на поездки в российско-абхазском сообщении ... холдинг "РЖД" запускает новый международный поезд "Ласточка" Сочи – Гагра», — отмечается в сообщении.
Составы начнут курсировать с 8 июня. На маршрут выйдут пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт» с розетками для подзарядки гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, светодиодным освещением.
«Таможенный и пограничный контроль пассажиров на территории Российской Федерации будет проводиться на станции Веселое, на территории Республики Абхазии – на станции Цандрипш», — указали в РЖД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru