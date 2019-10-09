СМИ: Парализованную Заворотнюк перевели в частную клинику

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк перевезли в частную клинику, где проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты, сообщает «ФедералПресс». Ранее стало известно о выписке актрисы, несмотря на то, что врачи оценивали её состояние как тяжёлое, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что после выписки у актрисы, проходящей лечение от рака головного мозга, случился парез правой части тела, а также парализовало правую руку. Как пишут «Дни.ру», актриса не может самостоятельно передвигаться.

Ранее возможные причины выписки актрисы Анастасии Заворотнюк из клиники назвал врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов. Он не исключил неутешительного диагноза — часто выписка на таких стадиях бывает для того, чтобы больного перевели на паллиативную помощь в домашних условиях.

