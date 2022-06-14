СМИ: Папа римский встретится с патриархом Кириллом в сентябре 2022 года

Папа римский Франциск может встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре 2022 года на Генеральной ассамблее в Казахстане, сообщает итальянская газета La Stampa.

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Отмечается, что тогда в Нур-Султане пройдет седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий.

По словам западного священнослужителя, изначально встреча двух религиозных лидеров должна была пройти в Иерусалиме 14 июня, но «по обоюдному согласию» она была перенесена.

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