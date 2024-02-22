СМИ: Панкратова-Черного выписали из больницы
22 февраля 202410:40
Актера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы после перелома ребер. пишет Telegram-канал Mash.
У него до сих пор остается отечность левой половины грудной клетки. Артисту прописали обезболивающие мази и уменьшение нагрузок на четыре недели.
В начале марта актеру предстоит контрольный рентген и УЗИ легких.
Ранее в феврале Панкратова-Черного госпитализировали с переломами пяти ребер, из них три - со смещением. Выяснилось, что травмы актер получил из-за падения на улице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru