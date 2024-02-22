СМИ: Панкратова-Черного выписали из больницы

У него до сих пор остается отечность левой половины грудной клетки. Артисту прописали обезболивающие мази и уменьшение нагрузок на четыре недели.



В начале марта актеру предстоит контрольный рентген и УЗИ легких.

Ранее в феврале Панкратова-Черного госпитализировали с переломами пяти ребер, из них три - со смещением. Выяснилось, что травмы актер получил из-за падения на улице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

