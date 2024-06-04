СМИ озвучили стоимость обедов на ПМЭФ-2024
Легендарные сеты обедов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году будут стоить 4 900 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, по данным которого это на 8% дороже по сравнению с прошлым годом.
Утчоняется, что участникам мероприятия предложат четыре набора блюд, в том числе и для вегетарианцев.
В частности, в меню вошли салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, тыквенный крем-суп с крабом, уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана.
Также предложат утиную грудку с соусом свит чили и карамелизованными овощами, филе тихоокеанского палтуса с бланшированными овощами, кокосовое крем-брюле, медовик со свежими ягодами, руколу с телятиной под соусом из тунца.
Ранее стало известно, что во время неформального ужина в деревне под Минском президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина белорусскими драниками, мачанкой с грибами, холодником и белорусским салом, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru