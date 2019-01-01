СМИ: Отравленного Алибасова поймали на гей-удочку

Вокруг имени основателя группы «На-на» Бари Алибасова возник новый скандал в то время, как он находится на больничной койке поле отравления жидкостью для прочистки труб. Как пишут «Дни.ру», продюсера уличили в двойной жизни - якобы Бари скрывает молодого любовника.

Фаворитом Алибасова называется его помощник Сергей Моцарь. В частности. Появилась информация, что именно этот молодой человек был вместе с продюсером в ночь отравления и вызвал скорую помощь.

Известно, что Моцарь – выходец с Украины. Там он сделал карьеру в компании «Уголь Украины» благодаря половой связи с одним из мужчин топ-менеджеров. Сергей переехал в Россию после государственного переворота в незалежной 2014 года.

Якобы ради прикрытия своей интимной связи с Алибасовым, Моцарь даже женился на некой девушке Светлане. Однако, по данным издания, сделано это было для отвода глаз. Причём, свадьба была сыграна в тот же день, когда сочетались браком Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина.

Сегодня ранее стало известно, что основатель «На-на» вышел из пятидневного медикаментозного сна. Правда, Алибасов временно потерял речь и память.

