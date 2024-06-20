СМИ: Отара Кушанашвили экстренно прооперировали

Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали в Красногорске, он перенес экстренную операцию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на родственников журналиста.

По данным издания, несколько дней назад у 53-летнего Кушанашвили появились боли в области живота и сердца, и журналист отправился на обследование в больницу.

«Шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция», — пишет SHOT.

Отмечается, что сейчас Кушанашвили восстанавливается после вмешательства.

В ноябре прошлого года в Сети появились сообщения о госпитализации журналиста, однако сам Кушанашвили опроверг эти данные, заявив, что он «только начинает жить», напоминает «Свободная пресса».

