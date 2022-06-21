СМИ: От сотовых операторов потребовали убрать оборудование из школ и вузов

По словам представителя МТС, убрать оборудование из учебных заведений требуют «во многих регионах». В свою очередь, представитель Tele2 Дарья Колесникова отметила, что демонтаж оборудования приведет к деградации услуг, и отключения базовых станций в целом недопустимы на фоне санкционного давления.

В Минцифры подчеркнули, что запрет на установку оборудования связи в образовательных учреждениях должен быть научно обоснован. Ведомство совместно с операторами, НИИ радио и Российской академией наук прорабатывает вопрос обоснованности таких требований.

