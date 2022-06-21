СМИ: От сотовых операторов потребовали убрать оборудование из школ и вузов

Российские сотовые операторы пожаловались на требования убрать оборудование из образовательных учреждений. Об этом пишут Известия, ссылаясь на участников рынка.

Правила Роспотребнадзора запрещают установку базовых станций в общеобразовательных учреждениях, при этом СанПиН касается только школ. Однако в ряде регионов пытаются распространить запрет на колледжи и вузы, пишет Газета.ру. В частности, такие требования озвучивают в Санкт-Петербурге, Челябинской и Иркутской областях, Приморском крае.

Операторы связи в РФ начали взимать плату за покупку сим-карт

По словам представителя МТС, убрать оборудование из учебных заведений требуют «во многих регионах». В свою очередь, представитель Tele2 Дарья Колесникова отметила, что демонтаж оборудования приведет к деградации услуг, и отключения базовых станций в целом недопустимы на фоне санкционного давления.

В Минцифры подчеркнули, что запрет на установку оборудования связи в образовательных учреждениях должен быть научно обоснован. Ведомство совместно с операторами, НИИ радио и Российской академией наук прорабатывает вопрос обоснованности таких требований.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеМобильная СвязьСотовые Операторы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры