СМИ: От сотовых операторов потребовали убрать оборудование из школ и вузов
Российские сотовые операторы пожаловались на требования убрать оборудование из образовательных учреждений. Об этом пишут Известия, ссылаясь на участников рынка.
Правила Роспотребнадзора запрещают установку базовых станций в общеобразовательных учреждениях, при этом СанПиН касается только школ. Однако в ряде регионов пытаются распространить запрет на колледжи и вузы, пишет Газета.ру. В частности, такие требования озвучивают в Санкт-Петербурге, Челябинской и Иркутской областях, Приморском крае.
По словам представителя МТС, убрать оборудование из учебных заведений требуют «во многих регионах». В свою очередь, представитель Tele2 Дарья Колесникова отметила, что демонтаж оборудования приведет к деградации услуг, и отключения базовых станций в целом недопустимы на фоне санкционного давления.
В Минцифры подчеркнули, что запрет на установку оборудования связи в образовательных учреждениях должен быть научно обоснован. Ведомство совместно с операторами, НИИ радио и Российской академией наук прорабатывает вопрос обоснованности таких требований.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru