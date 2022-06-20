Операторы связи в РФ начали взимать плату за покупку сим-карт
Операторы связи РФ начали взимать плату за покупку сим-карт. Об этом сообщает ТАСС.
Стоимость новой карты составляет около 50 рублей. Отмечается, что новое решение было введено в связи с повышением стоимости производства сим-карт, а также ростом затрат на услуги связи.
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что создание аналога базы IMEI-кодов в России позволит следить за тем, кто пользуется мобильными телефонами, но не приведет к подорожанию мобильной связи.
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