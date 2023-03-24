СМИ: Осужденный за растрату основатель Baring Vostok Калви покинул Россию

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль, которые были осуждены за растрату 2,5 млрд рублей, уехали из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Калви планирует дальше инвестировать в Россию, несмотря на приговор

«Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после того как с них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий», — отметил собеседник агентства.

Источник напомнил, что указанная мера была отменена в начале прошлого года.

В августе 2021-го суд приговорил всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в крупной растрате средств банка «Восточный экспресс» посредством схемы с участием «Первого коллекторского бюро», к условным срокам. Так, Калви получил 5,5 года условно, напоминает RT. Приговор был обжалован, до его вступления в силу для американского инвестора сохранялся запрет на определенные действия.

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ФОТО: РИА Новости
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