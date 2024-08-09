СМИ: Осужденный по делу Немцова Эскерханов помилован и участвует в спецоперации

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов вышел из колонии и теперь участвует в спецоперациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что Эскерханов заключил контракт с Минобороны, был помилован и теперь участвует в специальной военной операции.

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Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Эскерханов, осужденный за организацию слежки за Немцовым, получил 14 лет колонии по приговору. Согласно приговору, его роль в убийстве заключалась в том, чтобы следить за политиком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Источник: ТАСС
ТЕГИ:ПомилованиеСпецоперацияБорис Немцов

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