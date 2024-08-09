СМИ: Осужденный по делу Немцова Эскерханов помилован и участвует в спецоперации

Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов вышел из колонии и теперь участвует в спецоперациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что Эскерханов заключил контракт с Минобороны, был помилован и теперь участвует в специальной военной операции.