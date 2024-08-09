СМИ: Осужденный по делу Немцова Эскерханов помилован и участвует в спецоперации
Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов вышел из колонии и теперь участвует в спецоперациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что Эскерханов заключил контракт с Минобороны, был помилован и теперь участвует в специальной военной операции.
Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.
Эскерханов, осужденный за организацию слежки за Немцовым, получил 14 лет колонии по приговору. Согласно приговору, его роль в убийстве заключалась в том, чтобы следить за политиком, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из командиров ХАМАС
- СМИ: Осужденный по делу Немцова Эскерханов помилован и участвует в спецоперации
- В Дагестане ищут мужчину в никабе, который открыл стрельбу по полиции
- Медведев: Россия ответит танками в Берлине на появление немецких под Курском
- США передадут Киеву ракеты Stinger и артиллерию на $125 млн
- Суд в Москве арестовал бывшего замгендиректора «Москонцерта» за взяточничество
- На борту разбившегося в Бразилии самолета были 58 пассажиров и 4 члена экипажа
- В Бразилии упал пассажирский самолет вместимостью до 68 человек
- На Украине начали выпускать банкноты с националистическим лозунгом
- ВСУ могли получить доступ к камерам в Курской области и узнать движение колонн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru