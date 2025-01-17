СМИ: Особняк из фильма «Один дома» продан за $5,5 млн

Дом находится в Виннетке, штат Иллинойс, его выставили на продажу в мае прошлого года за $5,25 млн.

«Знаменитый особняк... официально продан за 5,5 миллионов долларов... после менее чем года нахождения на рынке», — отмечает TMZ.

Портал уточняет, что в доме есть пять спален и шесть ванных комнат, кинотеатр, крытая спортивная площадка.

Между тем дома ряда американских звезд сгорели из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Недвижимости лишились в том числе актеры Энтони Хопкинс, Бен Аффлек, Марк Хэмилл, пишет Ura.ru.

