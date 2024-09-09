СМИ: Основатель «Царьграда» Малофеев и омбудсмен Львова-Белова сыграли свадьбу

На мероприятии выступили известные российские артисты: Дима Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Валерия. Об отношениях пары стало известно зимой, они были замечены в Екатеринбурге на Крестном ходе, державшись за руки.

Львова-Белова уже состояла в браке со священником Павлом Когельманом. На двоих у новобрачных 12 детей от прошлых браков - 9 из них у детского омбудсмена, из которых четверо приемных, а у Малафеева – трое.

Уточняется, что дата бракосочетания была выбрана не случайно - 8 сентября отмечается Натальин день, который символизирует крепкий и счастливый брак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

