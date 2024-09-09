СМИ: Основатель «Царьграда» Малофеев и омбудсмен Львова-Белова сыграли свадьбу
Основатель телеканала «Царьград» 50-летний Константин Малофеев и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка 39-летняя Мария Львова-Белова поженились, сообщил Telegram-канал BAZA.
В материале уточняется, что торжество прошло 8 сентября в подмосковном Одинцово, где расположен элитный поселок Deauville.
На мероприятии выступили известные российские артисты: Дима Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Валерия. Об отношениях пары стало известно зимой, они были замечены в Екатеринбурге на Крестном ходе, державшись за руки.
Львова-Белова уже состояла в браке со священником Павлом Когельманом. На двоих у новобрачных 12 детей от прошлых браков - 9 из них у детского омбудсмена, из которых четверо приемных, а у Малафеева – трое.
Уточняется, что дата бракосочетания была выбрана не случайно - 8 сентября отмечается Натальин день, который символизирует крепкий и счастливый брак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru