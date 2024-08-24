Григорий Лепс нагрубил журналистке в ответ на вопрос о грядущей свадьбе

Соцсети вновь возмущены певцом Григорием Лепсом, который вывел в свет свою 18-летнюю невесту на фестивале в Сочи.

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Девушка по имени Аврора дала короткое интервью журналисту. На вопрос о грядущей свадьбе Лепс ответил: «скоро будут похороны, скорее всего, у вас».

СМИ пишут, что артист мог начать отношения с девушкой несколько лет назад, когда та была ребенком.

Ранее стало известно, что самыми востребованными гастролирующими музыкантами в России стали Shaman (Ярослав Дронов) и Лепс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:СвадьбаПевецГригорий Лепс

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