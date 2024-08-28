СМИ: Операторы связи в России пробуют самостоятельно ускорить YouTube

Российские провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые обходят замедление видеохостинга YouTube в РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Регуляторы официально не заявляли о причинах замедления работы сервиса, более 135 региональных операторов связи обратились к Минцифры и Роскомнадзору с просьбой о разъяснениях. С августа ежедневный трафик к абонентам в стране от кэширующих серверов Google Global Cache сократился почти на две трети, россияне столкнулись с проблемами с загрузкой видео.

По данным «Коммерсанта», в России уже внедрили около десятка решений, позволяющих обходить ограничения. Как отметил гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров, некоторые компании, используя средства обхода, «ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном». По словам президента ассоциации «Ростелесеть» Олега Грищенко, официальных ограничений на использование YouTube нет, и применение инструментов обхода не считается правонарушением.

Ранее стало известно о проблемах с загрузкой контента на видеохостинге и работой YouTube на стационарных компьютерах. В Ростелекоме указывали, что неполадки возникли из-за проблем с эксплуатацией оборудования Google, напоминает 360.ru.

