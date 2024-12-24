СМИ: Олимпийская чемпионка Сметанина стала самостоятельно дышать
24 декабря 202405:34
Состояние известной российской лыжницы, четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной стабилизировалось после госпитализации, сообщает Sport24.
Спортсменка находится в сознании и дышит самостоятельно. Несмотря на это ее состояние, остается «тяжелым».
14 декабря Сметанина попала в реанимацию после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru