Российским школам и детсадам рекомендовано усилить меры безопасности

Минпросвещения России направило в регионы страны рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах, сообщает во вторник Telegram-канал «Большая перемена РФ».

Соответствующий документ после трагедии в Казани подписал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Письмо уже отправлено в регионы.

В рекомендациях, в частности, говорится о формировании антикризисных команд, а также напоминается о требованиях к антитеррористической безопасности школ и других учреждений образования.

Нападение на школу №175 в Казани произошло 11 мая утром. Стрельбу открыл 19-летний студент, который был задержан. На данный момент жертвами стрельбы стали 9 человек – подтверждена гибель четырех мальчиков и трех девочек из восьмого класса, учительницы и женщины-работницы школы. Минпросвещения РФ сообщало, что в больницах находится 21 пострадавший, в том числе 8 человек в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и многие другие уже выразили соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Казани.

Ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что стрелявший в казанской школе мог «слететь с катушек», попав под влияние экстремистов.

