СМИ: Охранника монастыря «Оптина пустынь» задержали за совращение несовершеннолетней
Правоохранители задержали 55-летнего охранника монастыря «Оптина пустынь» в Калужской области за противоправные действия в отношении 9-летней девочки, сообщил Telegram-канал Baza.
По версии следствия, мужчина познакомился с третьеклассницей летом 2024 года. Предварительно, девочка жила в Калуге и приезжала в город Козельск Калужской области на каникулы.
О противоправных действиях охранника стало известно в январе 2025 года. Он был задержан 16 января.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее чиновницу из Подмосковья задержали по подозрению в коррупции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru