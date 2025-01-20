СМИ: В Туве задержали избивавшего солдат в воинской части военнослужащего

В воинской части республики Тыва задержан военнослужащий, который избил сослуживцев, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Его отправили под стражу. В отношении его завели уголовное дело. Комиссия Минобороны РФ вместе с правоохранительными органами работает над выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее правоохранители задержали сбежавшего из зоны СВО контрактника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

