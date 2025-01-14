Ограничения на полеты сняли в трех аэропортах Татарстана
14 января 202513:44
Ограничения на полеты сняли в воздушных гаванях Бугульмы, Нижнекамска и Казани (Республика Татарстан). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
На запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолета. Целью ограничений было обеспечение безопасности полетов гражданских лайнеров.
Ранее в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru