Ограничения на полеты сняли в трех аэропортах Татарстана

Ограничения на полеты сняли в воздушных гаванях Бугульмы, Нижнекамска и Казани (Республика Татарстан). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Пензы и Ульяновска ввели временные ограничения на работу

На запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолета. Целью ограничений было обеспечение безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ранее в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/airportkazan
ТЕГИ:Запрет ПолетовПолетыТатарстан

Горячие новости

Все новости

партнеры