СМИ: Одного из экс-руководителей «Оборонэнерго» задержали по делу о хищениях

Бывшего начальника департамента информационных технологий АО «Оборонэнерго», занимающегося энергоснабжением объектов Минобороны по госконтрактам, Марка Манукяна задержали по делу о хищении имущества организации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что задержанному предъявили обвинение по статье о халатности.

«Уголовное дело объединено в одно с делом о хищении путем мошенничества в "Оборонэнерго"», — указано в материалах.

По данным следствия, халатность экс-руководителя привела к хищениям. Манукян признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Между тем суд в Москве признал предпринимателей Андрея Чеснокова, Вадима Лесных и Василия Титова виновными в особо крупном мошенничестве за хищение у Минобороны около 488 млн рублей. Средства были украдены при реконструкции двух военных полигонов в Казахстане.

