Троих предпринимателей осудили за хищение у Минобороны почти 500 млн рублей
Хамовнический суд Москвы признал предпринимателя Андрея Чеснокова и его деловых партнёров Вадима Лесных и Василия Титова виновными в совершении особо крупного мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идёт о реконструкции расположенных в Казахстане военных полигонов Тургай и Теректа. Согласно материалам дела, из выделенных на эти цели около 760 млн рублей бизнесмены похитили более половины - нанесённый Минобороны РФ ущерб составил около 488 млн рублей.
По решению суда, Андрея Чеснокова приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Вадим Лесных проведёт в колонии семь лет и четыре месяца, а Василий Титов - шесть с половиной лет.
Отмечается, что ранее по данному делу тюремные сроки получили предприниматели Михаил Стаханов и Игорь Бердников. Они не только признали вину, но и дали показания на других участников преступной схемы.
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