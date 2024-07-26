Троих предпринимателей осудили за хищение у Минобороны почти 500 млн рублей

Хамовнический суд Москвы признал предпринимателя Андрея Чеснокова и его деловых партнёров Вадима Лесных и Василия Титова виновными в совершении особо крупного мошенничества. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт о реконструкции расположенных в Казахстане военных полигонов Тургай и Теректа. Согласно материалам дела, из выделенных на эти цели около 760 млн рублей бизнесмены похитили более половины - нанесённый Минобороны РФ ущерб составил около 488 млн рублей.

По решению суда, Андрея Чеснокова приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Вадим Лесных проведёт в колонии семь лет и четыре месяца, а Василий Титов - шесть с половиной лет.

Отмечается, что ранее по данному делу тюремные сроки получили предприниматели Михаил Стаханов и Игорь Бердников. Они не только признали вину, но и дали показания на других участников преступной схемы.

