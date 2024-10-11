У побережья США обнаружили мужчину в холодильнике

Его отнесло ураганом «Милтон». Мужчина был спасен экипажем вертолета авиабазы береговой охраны в Майами, после чего госпитализирован.

Как выяснилось, капитан Дейв 7 октября вышел в море на своей рыбацкой лодке, однако из-за поломки судна по рации запросил эвакуации. Само судно осталось дрейфовать. Спустя два дня мужчина уведомил береговую охрану, что отправляется к лодке, чтобы провести ремонт, однако не вернулся.

Американец пережил порывы ветра в 120-140 километров в час, волны высотой 6-7 метров в течение продолжительного времени. Он выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему местоположение, и холодильнику.

Ранее стало известно, что ураган «Милтон» может добраться до России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

