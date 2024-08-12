СМИ: Очевидцы рассказали, за что в Феодосии избили чемпиона РФ по боксу
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали не защищал подростка во время пробежки, а был избит во время пьяной драки. Об этом со ссылкой на очевидцев инцидента сообщает Telegram-канал Baza.
По их словам, возле кафе «Аркадия» возник конфликт между двумя компаниями, который перерос в драку. В какой-то момент из заведения вышел нетрезвый Двали и начал бить всех без разбора. В итоге кто-то из местных лишился зубов, а кто-то получил трещину в черепе.
Досталось и «обезвреженному» совместными усилиями боксёру. У Двали диагностировали перелом орбитальной кости и он едва не лишился глаза - московские врачи сохранили ему зрительный орган.
По официальной информации, девять участников драки были задержаны и арестованы, трое из них оказались охранниками клуба. Им предъявили обвинение в покушении на убийство. Как сообщает RT, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru