СМИ: Обыски прошли в Минтрансе Новосибирска

Следственные действия проходят в министерстве транспорта Новосибирской области в рамках расследования дела о коррупции в Территориальном управлении автодорог (ТУАД). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» и предъявили ему обвинения по статьям о коррупции (ч.2 и ч.6 ст.290, ч.2 ст. 291, ч.4 и ч.5 ст.291 УК).