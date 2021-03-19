СМИ: Обыски прошли в Минтрансе Новосибирска

Следственные действия проходят в министерстве транспорта Новосибирской области в рамках расследования дела о коррупции в Территориальном управлении автодорог (ТУАД). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» и предъявили ему обвинения по статьям о коррупции (ч.2 и ч.6 ст.290, ч.2 ст. 291, ч.4 и ч.5 ст.291 УК).

Счетная палата выявила нарушения с госзакупками на 108,7 млрд рублей

По версии следствия, начальник ТУАД в августе - декабре 2020 года получил от предпринимателей 5,1 миллионов рублей за «общее покровительство», которое выражалось в сохранении ранее заключенных и заключении новых госконтрактов на ремонт, строительство, содержание и реконструкцию дорог. Также обвинения предъявлены двум бизнесменам и брату главы ТУАД, который выступал как посредник.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:КоррупцияГосзакупкиНовосибирскМинтранс
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