СМИ: Обыски прошли в квартире родителей Леонида Волкова

Правоохранительные органы в Екатеринбурге провели обыск у родителей руководителя сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на его мать Сусанну Волкову.

Она сообщила, что силовики пришли домой к семье Волкова в 6:30 по местному времени и провели обыск в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Волкова отметила, что трое правоохранителей вели себя «вежливо и сдержанно».

Следственный комитет завел в отношении Волкова уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность (ч. 2 ст 151.2 УК). Позже ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. В 2019 году Волков уехал из России после возбуждения в его отношении уголовного дела