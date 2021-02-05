СМИ: Обыски прошли в квартире родителей Леонида Волкова

Правоохранительные органы в Екатеринбурге провели обыск у родителей руководителя сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на его мать Сусанну Волкову.

Она сообщила, что силовики пришли домой к семье Волкова в 6:30 по местному времени и провели обыск в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Волкова отметила, что трое правоохранителей вели себя «вежливо и сдержанно».

Следственный комитет завел в отношении Волкова уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в опасную для жизни деятельность (ч. 2 ст 151.2 УК). Позже ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. В 2019 году Волков уехал из России после возбуждения в его отношении уголовного дела

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По делу о нарушении санитарных норм (ст. 236 УК) также проходят юрист ФБК [организация признана Минюстом «иноагентом» – НСН] Любовь Соболь, координатор штаба Навального Олег Степанов, глава профсоюза “Альянс врачей” Анастасия Васильева, Олег Навальный и муниципальный депутат Люса Штейн. Все фигуранты дела отправлены под домашний арест.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйОбыски
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