Волков: Соратники Навального не будут проводить митинги в эти выходные
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что в предстоящие выходные митинги в поддержку Навального проводится не будут.
«Мы будем пытаться их проводить, но не каждую неделю, мы их хорошо подготовим и проведем что-то большое обязательно. И весной, и летом», - заявил он в ходе прямого эфира на канале Youtube «Навальный Live». По его словам, поводы никуда не денутся.
Между тем, Волков добавил, что митинги 23 и 31 января имели огромное политическое значение как демонстрация солидарности и победы над страхом. Он также отметил, что политический факт заключается в том, что «волну протеста нужно заканчивать на высокой точке», чтобы возможный спад протестов не стал демотивацией и расстройством.
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