СМИ: Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB записал видео на случай своей смерти или ареста

По данным собеседников издания, около года назад бизнесмен разослал друзьям и родным видеозапись. Ролик начинается со слов: «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме».

Как пишет Forbes, Сачков предполагал, что его могут отравить либо предъявить обвинение, в том числе в госизмене. В подтверждение своих слов основатель Group-IB рассказал о слежке за собой, которую бизнесмен неоднократно замечал.

Илью Сачкова арестовали в сентябре по подозрению в госизмене, в октябре ему предъявили официальное обвинение. Данные дела засекречены, однако СМИ предполагают, что арест Сачкова связан с передачей иностранной разведке данных по кибербезопасности, составляющих гостайну. Вину предприниматель не признает. Основатель Group-IB пробудет под арестом до 28 февраля 2022 года.

