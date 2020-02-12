СМИ: Обвиняемого в вымогательстве блогера избили в СИЗО

Блогер Александр Устинов, известный как автор telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора», попал в больницу после избиения в московском СИЗО №5 «Водник». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя защиты блогера.

Кто и за что избил Устинова, пока не известно. С ним в камере находятся ещё три человека.

Устинова задержали вместе с Иваном Бесценным и Антоном Старком в декабре 2018 года. Все трое были арестованы и перевезены в московский СИЗО.

Устинова обвиняют по пяти эпизодам. В четырёх случаях это публикация клеветнических стате2й и вымогательство денег за их удаление, в пятом – распространение порнографии.

