СМИ: Обвиняемого в вымогательстве блогера избили в СИЗО
Блогер Александр Устинов, известный как автор telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора», попал в больницу после избиения в московском СИЗО №5 «Водник». Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя защиты блогера.
Кто и за что избил Устинова, пока не известно. С ним в камере находятся ещё три человека.
Устинова задержали вместе с Иваном Бесценным и Антоном Старком в декабре 2018 года. Все трое были арестованы и перевезены в московский СИЗО.
Устинова обвиняют по пяти эпизодам. В четырёх случаях это публикация клеветнических стате2й и вымогательство денег за их удаление, в пятом – распространение порнографии.
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