СМИ: Генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура

Генерал Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор из-за совместного перекура на крыльце гарнизонного суда с другим участником уголовного дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым, сообщает «Коммерсант».

Экс-командующего 58-й армией Попова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Это произошло во время перерыва в суде. Попов нарушил запрет на общение с предполагаемым сообщником. В качестве доказательства в суде были представлены видеозаписи.

Ранее Попова уволили из ВС РФ и исключили из списка части, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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