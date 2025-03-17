СМИ: Генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура
17 марта 202505:16
Генерал Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор из-за совместного перекура на крыльце гарнизонного суда с другим участником уголовного дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым, сообщает «Коммерсант».
Это произошло во время перерыва в суде. Попов нарушил запрет на общение с предполагаемым сообщником. В качестве доказательства в суде были представлены видеозаписи.
Ранее Попова уволили из ВС РФ и исключили из списка части, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru