СМИ: Генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура

Это произошло во время перерыва в суде. Попов нарушил запрет на общение с предполагаемым сообщником. В качестве доказательства в суде были представлены видеозаписи.

Ранее Попова уволили из ВС РФ и исключили из списка части, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

