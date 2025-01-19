Юрист: С 1 марта в РФ для регистрации авто не потребуется полис ОСАГО

С 1 марта в России для регистрации автомобилей не потребуется полис ОСАГО. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова.

Он заметил, что отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО упростит процедуру регистрации машин для сотрудников ГИБДД и ускорит ее для собственников авто.