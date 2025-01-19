Юрист: С 1 марта в РФ для регистрации авто не потребуется полис ОСАГО

С 1 марта в России для регистрации автомобилей не потребуется полис ОСАГО. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова.

Он заметил, что отмена обязательного предоставления полиса ОСАГО упростит процедуру регистрации машин для сотрудников ГИБДД и ускорит ее для собственников авто.

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При этом юрист подчеркнул, что все же существуют опасения об увеличении незастрахованных автомобилей на дорогах страны. В связи с этим Миронов напомнил, что для эксплуатации транспортных средств в России по-прежнему будет необходимо наличие страхового полюса.

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в интервью НСН рассказал, что автомобили с гибридным приводом набирают популярность у россиян, однако отмена льготного утильсбора может оттолкнуть потенциальных покупателей.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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