СМИ: Оборот контрафакта в ТЦ может превышать 25 млрд рублей

Оборот контрафактных товаров в отечественных торговых центрах может превышать 25 миллиардов рублей из-за предприимчивости владельцев ТЦ. Они привлекают сторонних арендаторов для так называемой островной торговли, чтобы не было пустующих площадей. Между тем, доля поддельной продукции у «островных» продавцов достигает 60%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Brandmonitor.

Такие цифры получены в ходе опроса продавцов на «островках» в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске. 69% респондентов признались, что торгуют именно контрафактом. Причём 55% опрошенных утверждали, что не знают запрещено ли реализовывать такой товар. Более того, 35% респондентов выразили уверенность, что продажа такого товара абсолютно легальна, отмечает Ura.ru.

Наиболее часто реализуют подделки детских игрушек, сумок и разнообразных аксессуаров для электроники. Опрос среди покупателей также показал, что более 2/3 (73%) из них отовариваются на таких «островках» в крупных ТЦ. Пик приходится на предпраздничные и праздничные дни - 60%.

