СМИ обнародовали размер пенсии Боярского

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, проживающий в Санкт-Петербурге, получает пенсию в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

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При этом театральный продюсер и основатель компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов заявил, что 73-летний музыкант и актер зарабатывает большую часть денег на гастролях.

Собеседник издания отметил, что 40-минутный концерт Боярского стоит порядка миллиона рублей, при этом покидать сцену любимец публики не собирается. Однако в северной столице много и нищих пожилых артистов, не рассчитывающих на приличные гонорары, посетовал он. Морозов добавил, что артисты из Москвы могут рассчитывать на пенсию большего размера, поскольку получают надбавки от государства.

Ранее российский артист клоунады, народный артист РСФСР Юрий Куклачев заявил, что зарабатывать деньги на пенсии можно, сдавая в аренду квартиру. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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