СМИ: ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительному заводу в Иране

Израильская армия также отрицает своё участие в предполагаемой атаке.

По оценке издания, ОАЭ не стали бы наносить удар по гражданскому объекту, чтобы вступить в войну, а атаковали бы военную цель. При этом газета не уточняет был ли вообще какой-либо удар со стороны Эмиратов.

Ранее израильский портал Ynet и другие СМИ сообщили, что ОАЭ впервые нанесли удар по территории Ирана - якобы по опреснительному заводу - в ответ на многочисленные ракетно-дроновые атаки со стороны Исламской Республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

