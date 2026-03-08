СМИ: ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительному заводу в Иране
ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительному заводу в Иране. Об этом заявил высокопоставленный чиновник из ОАЭ газете The Jerusalem Post.
Израильская армия также отрицает своё участие в предполагаемой атаке.
По оценке издания, ОАЭ не стали бы наносить удар по гражданскому объекту, чтобы вступить в войну, а атаковали бы военную цель. При этом газета не уточняет был ли вообще какой-либо удар со стороны Эмиратов.
Ранее израильский портал Ynet и другие СМИ сообщили, что ОАЭ впервые нанесли удар по территории Ирана - якобы по опреснительному заводу - в ответ на многочисленные ракетно-дроновые атаки со стороны Исламской Республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
