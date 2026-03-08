СМИ: ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану

По данным Ynet, официальных подтверждений от министерства обороны ОАЭ пока не поступало - ведомство лишь сообщило о перехвате баллистических ракет и беспилотников, часть которых упала на территории страны, в результате чего погибли 4 человека.

Минувшей ночью США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищу в Тегеране, что привело к мощному пожару, передают иранские СМИ. Кроме того, власти Ирана предупредили жителей столицы о риске кислотных дождей из-за попадания в атмосферу углеводородных соединений после ударов по нефтехранилищам.

В свою очередь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об уничтожении 16 самолётов Корпуса стражей исламской революции в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».