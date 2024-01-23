СМИ: Новгородская прокуратура проверит вечеринку с подростками и голой девушкой
Прокуратура Великого Новгорода заинтересовалась вечеринкой, на которой были подростки, а местная вэбкам-модель танцевала перед ними топлес, передает Life.ru.
Видео с полуобнаженной танцующей девушкой появилось в соцсетях после вечеринки. Сама девушка позже заявила, что ей стыдно за произошедшее.
Кроме странного эротического перфоманса, на вечеринке заметили поцелуи двух девушек и развратные конкурсы. Представители клуба, где происходило все веселье, открещиваются от обвинений в поддержке ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), заявляют, что любят свою страну и соблюдают все законы РФ.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около ста административных протоколов за демонстрацию ЛГБТ-контента (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) несовершеннолетним и его пропаганду на телевидении и в онлайн-сервисах, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru