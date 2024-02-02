Супруга Николая Дроздова опровергла госпитализацию мужа

Ученый и телеведущий Николай Дроздов не госпитализирован. Об этом заявила супруга телеведущего Татьяна, передает ТАСС.

Друг Николая Дроздова опроверг слухи об ухудшении здоровья телеведущего

По её словам, информация о его болезни не соответствует действительности.

«Николай Николаевич хорошо себя чувствует, вот, едем в машине с ним рядом», - добавила она.

Ранее СМИ писали, что Николая Дроздова госпитализировали в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЖенаСМИГоспитализацияНиколай Дроздов

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