Супруга Николая Дроздова опровергла госпитализацию мужа
2 февраля 202413:28
Ученый и телеведущий Николай Дроздов не госпитализирован. Об этом заявила супруга телеведущего Татьяна, передает ТАСС.
По её словам, информация о его болезни не соответствует действительности.
«Николай Николаевич хорошо себя чувствует, вот, едем в машине с ним рядом», - добавила она.
Ранее СМИ писали, что Николая Дроздова госпитализировали в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru