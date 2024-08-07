СМИ: Никита Белых стал замдиректора на кондитерской фабрике «Пермская»

Бывший губернатор Кировской области и депутат законодательного собрания Пермского края Никита Белых начал возглавил АО «Кондитерская фабрика «Пермская», сообщает «Коммерсантъ».

Газета отмечает, что на данный момент фабрика воздержалась от комментариев по поводу данной информации. Связаться с самим Белых изданию также не удалось.

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Кондитерская фабрика «Пермская», основанная в 1892 году, является одним из старейших предприятий Пермского края. В ассортименте фабрики представлено более 120 различных наименований продукции. В 2023 году ее выручка составила 1,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 63 млн рублей. Акционерами АО являются ключевые управляющие компании и местное ООО «Бизнес-Контакт».

21 июня бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел из колонии, где отбывал срок за коррупционные преступления. Вскоре после освобождения он вернулся в Пермь, передает «Радиоточка НСН».

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