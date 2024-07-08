Экс-губернатора Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.
По решению Кировского областного суда, приговор Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года был отменён, а производство по уголовному делу прекращено.
«Производство по уголовному делу в части обвинения Белых... прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию», - заявил судья.
Ранее Никита Белых вышел на свободу после отбывания наказания в колонии за взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru