Экс-губернатора Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

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По решению Кировского областного суда, приговор Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года был отменён, а производство по уголовному делу прекращено.

«Производство по уголовному делу в части обвинения Белых... прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию», - заявил судья.

Ранее Никита Белых вышел на свободу после отбывания наказания в колонии за взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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