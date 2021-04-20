Приговор по делу МН17 вынесут после 2021 года

Окружной суд Гааги не планирует выносить приговор по делу о крушении малайзийского Boeing до конца 2021 года, сообщила судья Мария Кнайф.

По словам Кнайф, до 2022 года запланировано несколько блоков слушаний. Суд не собирается принимать решение до их окончания. Предварительно начало разбирательства дела по существу назначено на 7 июня. В сентябре родственники погибших смогут реализовать свое право обратиться к суду.

Названа предварительная дата выездного заседания суда по делу о крушении MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в происшествии ополченцев. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Малайзийский БоингНидерландыУкраинаКрушение Boeing
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