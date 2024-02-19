СМИ: Незлобин после отъезда в США продолжает зарабатывать на московской квартире
Комик Александр Незлобин после отъезда в США заработал как минимум 5 миллионов рублей, сдавая в аренду московскую квартиру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники.
По данным издания, покинув Россию, артист распродал почти всю недвижимость. Однако в его собственности осталась квартира площадью 75 квадратных метров рядом с Патриаршими прудами.
Уточняется, что арендатор на недвижимость нашелся в начале 2022 года. Как пишет СМИ, средняя стоимость квартиры подобной площади в схожем районе составляет в среднем от 250 тысяч рублей.
Ранее комик продал двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра в Каретном Ряду в Тверском районе столицы. Ее стоимость эксперты оценили в 43 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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