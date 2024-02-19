СМИ: Незлобин после отъезда в США продолжает зарабатывать на московской квартире

По данным издания, покинув Россию, артист распродал почти всю недвижимость. Однако в его собственности осталась квартира площадью 75 квадратных метров рядом с Патриаршими прудами.

Уточняется, что арендатор на недвижимость нашелся в начале 2022 года. Как пишет СМИ, средняя стоимость квартиры подобной площади в схожем районе составляет в среднем от 250 тысяч рублей.

Ранее комик продал двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра в Каретном Ряду в Тверском районе столицы. Ее стоимость эксперты оценили в 43 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

