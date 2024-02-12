СМИ: Судебные приставы разыскивают блогера Илью Варламова из-за миллионного долга

Судебные приставы разыскивают блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из-за долга, превышающего миллион рублей, который числится за ним после закрытия ресторана «Варламов есть». Об этом пишет Life.ru со ссылкой на источники.

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Как сообщает издание, за время работы заведение накопило штрафы. Приставы пытаются взыскать их с уехавшего из России блогера с апреля 2023 года, однако установить местоположение должника не удается.

Заведение «Варламов есть» проработало с 2018 по 2022 год. Оно позиционировалось, как ресторан без зала, ориентированный на доставку.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Санкт-Петербурга подали в суд на сеть пивных исполнителя Александра Розенбаума «Толстый фраер». Поводом послужила неоплата коммунальных платежей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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