СМИ: Судебные приставы разыскивают блогера Илью Варламова из-за миллионного долга
Судебные приставы разыскивают блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из-за долга, превышающего миллион рублей, который числится за ним после закрытия ресторана «Варламов есть». Об этом пишет Life.ru со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, за время работы заведение накопило штрафы. Приставы пытаются взыскать их с уехавшего из России блогера с апреля 2023 года, однако установить местоположение должника не удается.
Заведение «Варламов есть» проработало с 2018 по 2022 год. Оно позиционировалось, как ресторан без зала, ориентированный на доставку.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы Санкт-Петербурга подали в суд на сеть пивных исполнителя Александра Розенбаума «Толстый фраер». Поводом послужила неоплата коммунальных платежей, напоминает «Радиоточка НСН».
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