СМИ: Судебные приставы разыскивают блогера Илью Варламова из-за миллионного долга

Как сообщает издание, за время работы заведение накопило штрафы. Приставы пытаются взыскать их с уехавшего из России блогера с апреля 2023 года, однако установить местоположение должника не удается.

Заведение «Варламов есть» проработало с 2018 по 2022 год. Оно позиционировалось, как ресторан без зала, ориентированный на доставку.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Санкт-Петербурга подали в суд на сеть пивных исполнителя Александра Розенбаума «Толстый фраер». Поводом послужила неоплата коммунальных платежей, напоминает «Радиоточка НСН».

