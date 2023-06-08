СМИ: невысыпающимся россиянам переплачивают 3,5 триллиона рублей в год

Не высыпаются около половины работающих россиян. В среднем граждане ощущают недосып четыре дня в неделю. О недостатке сна сообщили 48 процентов опрошенных.

Прежде всего, сна не хватает гражданам в возрасте от 35 до 44 лет.

Как стало известно ранее, практикующие длительный послеобеденный сон люди чаще сталкиваются с деменцией и болезнью Альцгеймера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

