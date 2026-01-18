СМИ: Немецких военных срочно отозвали из Гренландии без объяснения причин
Группа из 15 военнослужащих Бундесвера во главе с адмиралом Штефаном Паули досрочно покинула Гренландию. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, солдаты и офицеры уже находятся в аэропорту Нуука и готовятся вылететь рейсом авиакомпании Icelandair. Немецкие власти не предоставили никаких официальных объяснений причин внезапного отъезда. Все запланированные мероприятия на территории Гренландии отменены, а их отъезд проводится в условиях полной секретности.
Изначально предполагалось, что военнослужащие, прибывшие только в пятницу, останутся на острове на значительно более длительный срок. Bild не исключает, что решение об экстренном отзыве связано с угрозами президента США Дональда Трампа ввести дополнительные импортные пошлины против Германии и ряда других европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии.
Накануне Трамп заявил, что с 1 февраля США введут 10% пошлины на импорт из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. А с 1 июня ставка вырастет до 25%, если страны не договорятся о «полном и окончательном приобретении» Гренландии Соединёнными Штатами. Трамп также резко раскритиковал планы европейских стран направить свои войска на остров для участия в военных учениях, назвав это «очень опасной игрой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
