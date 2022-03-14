СМИ: Некоторые рестораны McDonald's продолжают работать в Москве

По данным источника, утром 14 марта в McDonald's у метро «Добрынинская» посетители заказывали завтраки и кофе, в ресторане также продолжали работать курьеры служб доставки.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что корпорация McDonald's приняла решение уйти из России исключительно по политическим мотивам.