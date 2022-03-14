СМИ: Некоторые рестораны McDonald's продолжают работать в Москве

Ресторан McDonald's в центре Москвы возле станции метро «Добрынинская» продолжает работать. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Ранее в компании сообщили, что ее 850 ресторанов прекратят свою деятельность на территории РФ с 14 марта из-за сложившейся на Украине ситуации.

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По данным источника, утром 14 марта в McDonald's у метро «Добрынинская» посетители заказывали завтраки и кофе, в ресторане также продолжали работать курьеры служб доставки.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что корпорация McDonald's приняла решение уйти из России исключительно по политическим мотивам.

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ФОТО: РИА Новости
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