СМИ: Некоторые рестораны McDonald's продолжают работать в Москве
Ресторан McDonald's в центре Москвы возле станции метро «Добрынинская» продолжает работать. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Ранее в компании сообщили, что ее 850 ресторанов прекратят свою деятельность на территории РФ с 14 марта из-за сложившейся на Украине ситуации.
По данным источника, утром 14 марта в McDonald's у метро «Добрынинская» посетители заказывали завтраки и кофе, в ресторане также продолжали работать курьеры служб доставки.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что корпорация McDonald's приняла решение уйти из России исключительно по политическим мотивам.
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