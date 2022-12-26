Возлюбленная Криштиану Роналду подарила ему Rolls-Royce

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил в подарок люксовый кабриолет Rolls-Royce Dawn. Об этом футболист рассказал в своих соцсетях.

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Дорогой подарок спортсмену на рождество преподнесла его возлюбленная Джорджина Родригес. После получения белого кабриолета Роналду решил сразу опробовать его в деле.

«Спасибо, любовь моя», - таким комментарием сопроводил он фотографию подарка.

Ранее Джорджина Родригес рассказала о первой встрече с Криштиану Роналду и заявила, что она «девушка лучшего игрока в мире», сообщает RT.

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ФОТО: соцсети Криштиану Роналду
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